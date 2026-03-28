İçişleri Bakanı Çiftçi’den Çumra’daki ziyaretlerine ilişkin paylaşım
- Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya’nın Çumra ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımında, doğup büyüdüğü Çumra'da çocukluğuna ve hatıralarına döndüğünü belirtti.
Çumra'nın her sokağında bir anı, her selamında bir vefa bulduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Çumra Kaymakamlığımızı ziyaret ettik, esnaf kardeşlerimizle hasbihal ettik. Belediyemizde şehrimizin geleceğine dair istişarelerde bulunduk. AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarımızda teşkilatlarımızla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Torku Şeker Fabrikamızda alın terinin, üretimin ve emeğin bereketine bir kez daha şahit olduk.
Ben bu toprakların bir evladıyım. Sevinciniz sevincim, derdiniz derdimdir. Attığımız her adımda, yürüdüğümüz bu kutlu yolda en büyük gücümüz sizlerin duası, desteği ve samimiyetidir. Çumra'nın vefası, inancı ve dirayeti, Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda en sağlam dayanaklarımızdan biridir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”