Beyşehir Gölü için kritik adım: DSİ heyeti sahada inceleme yaptı

​Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Devlet Su İşleri (DSİ) heyetini Beyşehir’de ağırlayarak Beyşehir Gölü’nün geleceğine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Gerçekleşen ziyarete DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, DSİ Konya 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, Antalya 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, Sulama Daire Başkanı Oğuzhan Bektaş, Yeraltı Suları Daire Başkanı İsmail Sevim, Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanı Ömer Büyükyılmaz ve Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Koordinatörü İrfan Balkan katıldı.

Heyete ayrıca AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı eşlik etti.

Su Eylem Planı sahada değerlendirildi

Gerçekleştirilen saha incelemelerinde, Su Eylem Planı doğrultusunda gölün su kaynaklarının geliştirilmesi, bölgede biriken suların göle taşınması ve havza dışında kalıp Akdeniz'e akan suların Beyşehir Gölü'ne kazandırılması konuları ele alındı.

Ayrıca yer altı sularının incelenmesi, gölü besleyen dere yataklarının ıslahı ve temizlenmesi çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda da incelemeler yapıldı.

"Beyşehir Gölü geleceğimizin emaneti”

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada gölün yalnızca bugünün değil geleceğin de emaneti olduğunu vurgulayarak, Beyşehir Gölü'nün çiftçi, toprak ve bölgenin bereketi açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Bayındır, gölün korunması ve su miktarının artırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Destek verenlere teşekkür

Başkan Bayındır, yürütülen çalışmaların planlama, uygulama ve ihale süreçlerinde destek veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

"Beyşehir sevdamız, gölümüz göz bebeğimiz”

Açıklamasının sonunda Bayındır, Beyşehir'e hizmet eden herkese sahip çıkacaklarını belirterek, kente değer katan her çalışmanın yanında olacaklarını ifade etti.

(Ali Asım Erdem)