Cumali Özer
Muhabir
Konya’da sır dolu kayboluş! 74 yaşındaki adamdan 46 gündür haber alınamıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranıyor.

Aybattı'yı bulmak için bölgede başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma, AFAD, itfaiye ve diğer arama kurtarma ekipleri; kırsal alanlar, ormanlık bölgeler, dere yatakları, su altı alanları ve mahalle çevresinde kapsamlı taramalar gerçekleştiriyor. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kayıp kişinin oğlu Erol Aybattı, babasının yaklaşık 1,5 aydır kayıp olduğunu belirterek, "Babam köye geldikten sonra 3 gün burada kaldı. Dördüncü gün kendisini gören olmadı. Beşinci gün arama çalışmaları başladı. Köy çevresinde yaklaşık 50 kilometrelik alan tarandı ancak henüz bir iz bulunamadı. Gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olanların bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz” dedi.

Mahalle muhtarı Muzaffer Cavlak ise, "11 Şubat'tan bu yana Mevlüt Aybattı'yı bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Polis, jandarma, AFAD ve devletimizin tüm imkanları sahada. En son 11 Şubat'ta kahvehanede otururken görüldü. O andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı” ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)

