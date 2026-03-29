2026 Hububat Kongresi Konya’da yapılacak

Ulusal Hububat Konseyi’nin (UHK) geleneksel olarak düzenlediği Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 2026 yılında da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan Konya’da gerçekleştirilecek kongre, 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde geniş katılımla yapılacak.

Türkiye'nin "hububat ambarı” olarak anılan Konya'da düzenlenecek kongre, üreticilerden sanayicilere, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar geniş bir kesimi buluşturacak. Kongrenin ana sponsorluğunu Ziraat Bankası ve Erser Grup üstlenirken, ev sahipliğini Konya Ticaret Borsası yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımının beklendiği Kongre'de sektöre önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan UHK Başkan Vekili Selçuk Aydınalp, hasat öncesi dönemde düzenlenen bu buluşmanın sektör açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydınalp, kongrede hububat piyasalarındaki güncel gelişmelerin, üretim beklentilerinin ve sektörel yeniliklerin kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

Aydınalp, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle başlayacak kongremizde, yaklaşan hasat dönemi öncesinde sektöre yön verecek önemli mesajlar paylaşılacaktır. Düzenlenecek oturumlarla 2026 hasat sezonuna ilişkin yol haritası oluşturulması ve stratejik planlamaların yapılması hedeflenmektedir. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; ekmeklik ve makarnalık buğday ile mısır üretimi başta olmak üzere hububat piyasaları, depolama ve ticaret stratejileri, finansmana erişim, sektörel riskler ve yenilikçi yaklaşımlar detaylı şekilde ele alınacak. Bunun yanı sıra makarna, bulgur, irmik ve yem sektörlerine yönelik değerlendirmeler ve beklentiler de masaya yatırılacak.

Özellikle son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği, kuraklık ve üretim dalgalanmalarının yanı sıra, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin tarım sektörü üzerindeki etkileri de kongrenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Dünya genelindeki gerilimler ve bölgesel savaşların tarım ve gıda arzına etkileri, uzman isimler tarafından çok boyutlu olarak değerlendirilecek.

Sektörde finansmana erişim, maliyet baskıları ve piyasa dalgalanmaları gibi konuların da gündeme geleceği kongrede, üreticiler ve sanayiciler için yol gösterici önerilerin sunulması bekleniyor. Bu yönüyle kongrenin, yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejilerin şekillendirilmesi açısından da önemli bir platform olması hedefleniyor.

Kongrenin, kapanış ve genel değerlendirme bölümünde ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın yapacağı açıklamalar sektör tarafından yakından takip edilecek.” diyerek, tüm tarım ve tarıma dayalı sanayi camiasını Konya'da düzenlenecek bu önemli buluşmaya davet etti ve 2026 hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Konsey yetkilileri, Kongre kayıtlarının online olarak www.uhk.org.tr web adresinden yapılabileceğini belirttiler.

