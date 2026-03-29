GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,734 TL
EURO
51,429 TL
STERLİN
59,425 TL
GRAM
6.753 TL
ÇEYREK
12.621 TL
YARIM
24.839 TL
CUMHURİYET
47.724 TL
KONYA Haberleri

2026 Hububat Kongresi Konya'da yapılacak

- Güncelleme Tarihi:

Ulusal Hububat Konseyi’nin (UHK) geleneksel olarak düzenlediği Hasat Öncesi Hububat Kongresi, 2026 yılında da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan Konya’da gerçekleştirilecek kongre, 3-4-5 Nisan 2026 tarihlerinde geniş katılımla yapılacak.

Türkiye'nin "hububat ambarı” olarak anılan Konya'da düzenlenecek kongre, üreticilerden sanayicilere, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar geniş bir kesimi buluşturacak. Kongrenin ana sponsorluğunu Ziraat Bankası ve Erser Grup üstlenirken, ev sahipliğini Konya Ticaret Borsası yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılımının beklendiği Kongre'de sektöre önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan UHK Başkan Vekili Selçuk Aydınalp, hasat öncesi dönemde düzenlenen bu buluşmanın sektör açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Aydınalp, kongrede hububat piyasalarındaki güncel gelişmelerin, üretim beklentilerinin ve sektörel yeniliklerin kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.

Aydınalp, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle başlayacak kongremizde, yaklaşan hasat dönemi öncesinde sektöre yön verecek önemli mesajlar paylaşılacaktır. Düzenlenecek oturumlarla 2026 hasat sezonuna ilişkin yol haritası oluşturulması ve stratejik planlamaların yapılması hedeflenmektedir. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda; ekmeklik ve makarnalık buğday ile mısır üretimi başta olmak üzere hububat piyasaları, depolama ve ticaret stratejileri, finansmana erişim, sektörel riskler ve yenilikçi yaklaşımlar detaylı şekilde ele alınacak. Bunun yanı sıra makarna, bulgur, irmik ve yem sektörlerine yönelik değerlendirmeler ve beklentiler de masaya yatırılacak.

Özellikle son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği, kuraklık ve üretim dalgalanmalarının yanı sıra, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin tarım sektörü üzerindeki etkileri de kongrenin önemli başlıkları arasında yer alacak. Dünya genelindeki gerilimler ve bölgesel savaşların tarım ve gıda arzına etkileri, uzman isimler tarafından çok boyutlu olarak değerlendirilecek.

Sektörde finansmana erişim, maliyet baskıları ve piyasa dalgalanmaları gibi konuların da gündeme geleceği kongrede, üreticiler ve sanayiciler için yol gösterici önerilerin sunulması bekleniyor. Bu yönüyle kongrenin, yalnızca mevcut durumun değerlendirilmesi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejilerin şekillendirilmesi açısından da önemli bir platform olması hedefleniyor.

Kongrenin, kapanış ve genel değerlendirme bölümünde ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın yapacağı açıklamalar sektör tarafından yakından takip edilecek.” diyerek, tüm tarım ve tarıma dayalı sanayi camiasını Konya'da düzenlenecek bu önemli buluşmaya davet etti ve 2026 hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.
Konsey yetkilileri, Kongre kayıtlarının online olarak  www.uhk.org.tr web adresinden yapılabileceğini belirttiler.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
