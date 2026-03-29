Hadim Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Hadim Belediyesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürerek araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen son model sıfır kazıcı yükleyici kepçe belediyeye kazandırıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, yeni iş makinesinin özellikle altyapı, yol bakım ve çevre düzenleme çalışmalarında önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Belediye, bu yatırımla birlikte vatandaşlara daha hızlı, etkili ve verimli hizmet sunmayı hedefliyor.
Açıklamada ayrıca, hibe sürecine katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a, Konya milletvekillerine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'e teşekkür edildi.
Yeni kazıcı yükleyici kepçenin, Hadim genelinde yürütülen çalışmalara hız kazandırması ve hizmet kalitesini daha da artırması bekleniyor.
(Cumali Özer)