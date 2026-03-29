Konya’ya yeni haftada kar geliyor! 12 ilçeye önemli uyarı

Konya genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteorolojik verilere göre il merkezi ve ilçelerde özellikle hafta başında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta Başında Yağmur ve Karla Karışık Yağış

29 Mart Pazar (BUGÜN) ve 30 Mart Pazartesi günlerinde Konya merkezi başta olmak üzere Derbent, Derebucak, Doğanhisar ve Bozkır gibi ilçelerde yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına yaklaşırken gündüz 7 ila 12 derece arasında seyredecek.

Salı Günü Parçalı Bulutlu Hava Hakim

31 Mart Salı günü itibarıyla yağışlar kısa süreliğine bölgeyi terk ediyor. İl genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar bir miktar artarak 13 ila 18 derece seviyelerine çıkacak. Bu gün, hafta içindeki en sakin hava koşullarının yaşanacağı gün olarak öne çıkıyor.

Yağışlar Hafta Ortasında Yeniden Geliyor

1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe günlerinde yağışlı hava yeniden etkili olacak. Özellikle Emirgazi, Altınekin, Cihanbeyli ve Çeltik ilçelerinde yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise 10 ila 18 derece arasında değişecek.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

