Akşehir Belediyesi Arama Kurtarma (AKAK) resmi görevine başladı

Akşehir Belediyesi, şehre tam donanımlı bir arama kurtarma ekibi kazandırdı. 2022 yılında temelleri atılan AKAK, artık resmen görev başında.
Akşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir şehir inşa etme yolunda tarihi bir adımı tamamladı. 2022 yılında Belediye Meclis kararıyla kurulan ve titiz bir hazırlık sürecinden geçen Akşehir Belediyesi Arama Kurtarma (AKAK) ekibi, bugün itibarıyla resmi görevine başladığını duyurdu.
Gönüllü Kahramanlar Görev Başında
Tamamı belediyenin gönüllü çalışanlarından oluşan AKAK, olası afet ve acil durumlarda en ön safta yer alacak. Profesyonel eğitimlerini tamamlayan ekip, Akşehir'in afet direncini artırmayı hedefliyor.
STK Dayanışmasıyla "Güç Birliği"
AKAK, sahada yalnız olmayacak. Akşehir'in köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yaren Arama Kurtarma Derneği ile omuz omuza çalışacak olan ekip, bu iş birliği sayesinde operasyonel gücünü ikiye katlayacak. Belediyenin lojistik gücü ile gönüllülerin saha tecrübesi, Akşehir'in güvenliği için birleşti.
