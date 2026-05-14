Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak arazide aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt isimli çocuk, evlerinin damında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Öğle vakti evden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, bir daha dönmedi. Ailesinin hayatından endişelendiği çocuk hiç bir yerde bulunamayınca sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar, arazide kayıp çocuğu arama çalışması başlattı.
Evin damında ölü bulundu
Her yeri didik dirik arayan ekipler, çocuğu 11 saat sonra gece 23.30 sıralarında evinin damında hareketsiz halde buldu.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk tespitlerde elektrik akımına kapıldığı öğrenilen çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
