Araç sahipleri dikkat! Polis isterse ceza yazabilecek: Bunları acilen aracınıza koyun

Karayolları Trafik Kanunu’nda araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar tek tek belirlendi. Emniyet görevlileri gerekli teçhizatların araçlarda bulunmaması halinde ceza uygulayabilecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yüksek tutarlı cezalar yürürlüğe girdi. Cezalara maruz kalmamak için İçişleri Bakanlığı düzenlemelerin yapılması için süreler sundu ve araç sahipleri usulsüzlükleri düzeltmek için harekete geçti.

Ses sistemlerinden plakalara kadar birçok alanda değişiklik yapılması gerekiyor. Bunlar için mevzuata uygun olması için araç sahiplerine süreler verildi. Uygun hale getirilmeyen araçlara büyük cezalar kesilecek.

PENSE, KRİKO, AMPUL, PATİNAJ ZİNCİRİ, EL FENERİ ZORUNLU

Araçlarda bulundurulması gereken teçhizat ve bunların niteliklerini gösteren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki 1 sayılı cetvelde tüm araçlar için gerekli teçhizatlar açıklamalı şekilde bulunuyor.

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan bütün araçlarda kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, yangın söndürme tüpü, çekme halatının bulunması gerekiyor.

NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

2026 yılı trafik idari para cezalarına göre 31/1-a maddesi gereğince "Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak" nedeniyle sürücülere 1246 lira ceza, erken ödeme halinde yüzde 25 indirim uygulanarak cezanın 934,5 liraya düşmesi sağlanabiliyor. Bunun dışında 10 ceza puanı sürücü belgesine ekleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor.

POLİS UYARABİLİR DE CEZA DA KESEBİLİR

Araçlarda gerekli teçhizatların bulunmaması halinde polis ya da jandarma trafik ekipleri ceza uygulayabiliyor. Ancak bu durum polis ya da jandarmanın iyi niyet göstermesi ve uyarmasıyla da geçiştirilebiliyor. Emniyet güçlerinin inisiyatifinde olan ceza nedeniyle araçlarda gerekli teçhizatların bulunması gerekiyor.

SIFIR ARAÇLARDA KRİKO, BİJON ANAHTARI ÇIKMIYOR

Yeni nesil araçlarda yedek lastik bulunmuyor. Bu nedenle araçlara bayi çıkışında kriko ve bijon anahtarı da konmuyor. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el araç alımında aracınızda teçhizat eksikliği varsa kendi menfaatiniz için de bu teçhizatları bulundurmanız gerekiyor. Aksi halde lastik patlaması gibi küçük bir olayda lastikçiye erişiminiz olmayacağı için uzun süre yolda kalabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi