APP plakalarda 1 Ocak’a kadar süre uzatımı gündemde

APP plakaların değişimi için 1 Nisan’a kadar verilen sürenin yıl sonuna uzatılması gündemde.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, APP plakalarda süre uzatımı bekleniyor. CNNTürk'ün haberine göre plaka değişimi için süre 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacak. İçişleri Bakanlığı, bu tür plakaların değişimi için 1 Nisan 2006 tarihine kadar süre vermişti . Sahte plakalara 140 bin lira, damgalı olup stardart dışı plakalara ise 4 bin lira para cezası verilecekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2026 tarihli kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada APP plaka konusuna da değinmişti.

Erdoğan, son günlerde APP plaka konusuyla birlikte görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlar için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatlandırıldığını açıklamıştı.

APP PLAKA PANİĞİ

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi.

Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacaktı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.

Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde:

"- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

