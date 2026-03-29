Konya STK Platformu'ndan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

- Güncelleme Tarihi:

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Platform Başkanı Adem Ceylan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete; Başkan Vekilleri Gürsoy Bilgin ve Mustafa Selek'in yanı sıra Genel Sekreter Adem Türk Uçar ile İcra Kurulu üyeleri Mustafa Varol, Abdurrahim Arslan, Tekin Arıkan, Ziya Ercan, Osman Derin, Hasan Yaşar, Abdullah Şafak, Zekeriya Mızrak katıldı. Heyette ayrıca Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer de İcra Kurulu üyesi olarak yer aldı.

Ziyarette konuşan Platform Başkanı Adem Ceylan, Konya'dan bir ismin İçişleri Bakanı olarak atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Çiftçi'nin valilik dönemindeki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Ceylan, "Halkın içinde, halkla birlikte ve milletin değerlerine saygılı bir yönetim anlayışıyla görev yapan Sayın Bakanımızın bu göreve layık görülmesi Konya'da büyük bir sevinçle karşılanmıştır” dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ceylan, platformun toplumsal değerlerin korunması, özellikle aile yapısının güçlendirilmesi ve ahlaki erozyonla mücadele noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Ceylan, yıl içerisinde düzenledikleri çok sayıda programın yanı sıra yılda bir defa ülke geneli STK temsilcilerinin de katılımı ile gelenekselleşen geniş katılımlı "Ufuk Turu” etkinlikleriyle topluma katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

İcra Kurulu üyeleri, platformun kuruluş süreci, temsil ettiği yapı, faaliyet alanları ve bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar hakkında bakan Çiftçi'ye bilgilendirmelerde bulundu. 

Görüşmede, Konya'daki sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumu, sahada karşılaşılan temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri  ele alındı. Sivil  toplumun daha etkin, sürdürülebilir ve koordineli bir yapıya kavuşması adına yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca platformun hedefleri ve planlanan projeler hakkında Bakan Çiftçi'ye bilgi verildi, kamu ile sivil toplum arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanarak, bu alanda atılabilecek somut adımlar üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Konya'nın sivil toplum gücüne dikkat çekti. Platformun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, "Toplumu ayakta tutan sadece mevzuat değil; dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıdır” diye konuştu. Çiftçi, toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasında devlet olarak STK'ların olumlu katkısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. 

Konya'ya hizmet etmek için yoğun çaba göstereceğini vurgulayan Çiftçi, yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının birikiminden de faydalanmayı önemsediklerini belirterek ziyarete katılan heyete teşekkür etti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER