Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda yeni başkan İsmail Yabanoğlu oldu
Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda üyeler demokratik iradelerini sandığa yansıttı.
Gerçekleştirilen seçim sonucunda İsmail Yabanoğlu 516 oy alarak başkanlığa seçilirken, mevcut başkan Kamil Eke 263 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı İsmail Yabanoğlu oldu.
Seçim sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığı vurgulanırken, yeni başkan İsmail Yabanoğlu'nun önümüzdeki dönemde oda üyelerine yönelik önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.
