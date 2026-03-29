Konya’da korkutan koku ihbarı! 112’ye gelen çağrı ekipleri harekete geçirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şahinkaya Sokak'ta bulunan bir binada ağır koku hissedildiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.
AFAD KBRN ekibi olay yerinde
Olay yerine ulaşan AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekibi, bina içinde ve bahçesinde detaylı inceleme gerçekleştirdi.
MultiRAE cihazı ile ölçüm yapıldı
Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, MultiRAE gaz ölçüm cihazı kullanılarak hem bina içerisinde hem de çevresinde ölçümler gerçekleştirildi.
Olumsuz bir duruma rastlanmadı
Yapılan tüm ölçümlerde herhangi bir tehlikeli gaz ya da olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi. Olayla ilgili herhangi bir risk unsurunun bulunmadığı ifade edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”