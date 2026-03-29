İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da dünden beri etkisini sürdüren yağış, bazı aksaklıklara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli çevrelerinde yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı vatandaşlar duraklara, binaların girişine, saçak altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sürücüler de yağıştan dolayı trafikte yavaş ilerledi.

Yağış dolayısıyla Büyükçekmece'de Güzelce ile Türkoba mahallelerinde rögar taştı, yollarda su birikintisi oluştu. Murat Çeşme Mahallesi'nde de yollar suyla kaplandı, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'deki Feriköy Antika Pazarı'nın çatısının bazı noktalarından su sızdı. Islanan tezgahlar toplandı.

Anadolu Yakası'nda, Çekmeköy ile Ümraniye'de de yağış etkili oldu.

Ayrıca, Boğaz hattında sabah saatlerinde görülen sis, öğle saatlerine kadar devam etti.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kabataş Hattı'nın Moda seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Kaynak: AA

