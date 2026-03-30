ÇEMBER-118 operasyonu: 59 aranan şahıs yakalandı
Aydın’da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-118 operasyonunda 59 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyona 81 unsur ve 244 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 59 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların 15'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 3'ünün 10-20 yıl ve 1'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı belirtildi. Operasyon kapsamında yakalananlar arasında; 9 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 5 yaralama, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel istismar suçundan aranan şahısların da bulunduğu öğrenildi. 

Ayrıca 11 farklı suçtan aranan ve 28'i ifadeye yönelik aranan şahıs da ekipler tarafından yakalandı. 

Kaynak: İHA

