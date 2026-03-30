ÇEMBER-118 operasyonu: 59 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-118 operasyonunda 59 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 26-28 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyona 81 unsur ve 244 personel katıldı. Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan toplam 59 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların 15'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 3'ünün 10-20 yıl ve 1'inin 20 yıl üzeri hapis cezası ile arandığı belirtildi. Operasyon kapsamında yakalananlar arasında; 9 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 5 yaralama, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel istismar suçundan aranan şahısların da bulunduğu öğrenildi.
Ayrıca 11 farklı suçtan aranan ve 28'i ifadeye yönelik aranan şahıs da ekipler tarafından yakalandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”