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Konya’da bugün vefat edenler 31 Mart 2026 Salı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 31 Mart 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 31 Mart 2026 Salı günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Mezarlık 

Defin
MEVLÜT AKTAN

SAVAŞ

16.06.1946

 YAZIR MEZARLIĞI
HARUN ARIKAN

BAĞRA

10.03.1948

 MUSALLA MEZARLIĞI
YUSUF GÜRBÜZ

DERE 

01.01.1940

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
YAKUP TEMUR

ELEŞKİRT

10.11.1958

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
SALİHA KOYUNCU

KONYA

21.09.1967

 ÜÇLER MEZARLIĞI
HAMZA DAĞI

K.MUSTAFA

01.07.1933

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
KEMAL ÖZTÜRK

BADEMLİ

01.04.1943

 YAZIR MEZARLIĞI
ŞEVKET LÖK

KARAMAN

01.05.1940

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
AHMET BEZİRCİ

KONYA

03.05.1940

 ARAPLAR MEZARLIĞI
SEYİT ÖZKAN

KONYA

01.06.1939

 ÜÇLER MEZARLIĞI
YUSUF TÜRKAN 

HASANKALE

25.01.1964

 ALİYENLER MEZARLIĞI
ENES AYDIN

SELÇUKLU

11.07.2006

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
BEBEK BÜYÜKÜNLÜ 24.03.2026 YAZIR MEZARLIĞI
MEHMET EMİN KIRICI

KOZANLI

01.07.1939

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ALİ ALTUNTAŞ

KONYA

13.12.1953

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
MUKADDER ÖZMEN

KARAKAYA

25.09.1959

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
ADALET KOÇAK

MEYDANLI

28.03.1939

 YAZIR MEZARLIĞI
HALİL İBRAHİM DEVECİ

ÇAYIRBAŞI

01.01.1966

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUDU EKEN 

SEÇME

03.05.1943

 ALİYENLER MEZARLIĞI
KÜBRA KODAL

EREĞLİ

29.10.1945

 ARAPLAR MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

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