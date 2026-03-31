Konya’da bugün vefat edenler 31 Mart 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum Yeri
Doğum Tarihi
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Mezarlık
Defin
|MEVLÜT AKTAN
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SAVAŞ
16.06.1946
|YAZIR MEZARLIĞI
|HARUN ARIKAN
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BAĞRA
10.03.1948
|MUSALLA MEZARLIĞI
|YUSUF GÜRBÜZ
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DERE
01.01.1940
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|YAKUP TEMUR
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ELEŞKİRT
10.11.1958
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|SALİHA KOYUNCU
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KONYA
21.09.1967
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|HAMZA DAĞI
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K.MUSTAFA
01.07.1933
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|KEMAL ÖZTÜRK
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BADEMLİ
01.04.1943
|YAZIR MEZARLIĞI
|ŞEVKET LÖK
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KARAMAN
01.05.1940
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|AHMET BEZİRCİ
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KONYA
03.05.1940
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|SEYİT ÖZKAN
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KONYA
01.06.1939
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|YUSUF TÜRKAN
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HASANKALE
25.01.1964
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|ENES AYDIN
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SELÇUKLU
11.07.2006
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|BEBEK BÜYÜKÜNLÜ
|24.03.2026
|YAZIR MEZARLIĞI
|MEHMET EMİN KIRICI
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KOZANLI
01.07.1939
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ALİ ALTUNTAŞ
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KONYA
13.12.1953
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|MUKADDER ÖZMEN
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KARAKAYA
25.09.1959
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|ADALET KOÇAK
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MEYDANLI
28.03.1939
|YAZIR MEZARLIĞI
|HALİL İBRAHİM DEVECİ
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ÇAYIRBAŞI
01.01.1966
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUDU EKEN
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SEÇME
03.05.1943
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|KÜBRA KODAL
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EREĞLİ
29.10.1945
|ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi