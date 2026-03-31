- Güncelleme Tarihi:

Öğrencilerin bulunduğu midibüs devrildi: 9’u öğrenci 15 yaralı
İstanbul’dan robot yarışmasından dönen Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan Ünye Belediyesi’ne ait midibüsün Samsun’da şarampole devrilmesi sonucu 9’u öğrenci, 4’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45'te Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Ünye Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan ve İstanbul'da katıldıkları robot yarışmasından döndükleri öğrenilen 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesi'ne ait midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 9'u öğrenci, 4'ü öğretmen 2'si şoför olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

