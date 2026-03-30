17 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eski Köy Garajı mevkiinde bulunan bir apartmanda arkadaşları ile birlikte kalan Ali G.'yi (17) arkadaşları mutfakta doğalgaz borusuna asılı halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ali G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA