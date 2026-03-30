Malatya’da gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın boğulma anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi su içerisinde bir şahsı fark etti. Cep telefonu kamerası ile şahsı kayda alan kişi sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü.
Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu'na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
