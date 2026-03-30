Meram’ın genç okçuları Türkiye üçüncüsü oldu
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 1400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Samsun Yeşilay Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, Meram Belediyespor Geleneksel Okçuluk Genç Kızlar Takımı önemli bir başarıya imza attı.

Genç kızlar takım kategorisinde yarışan Ayşe Betül Pişkince, Asya Kaya ve Ecrin Asude İpek'ten oluşan ekip, üstün performanslarıyla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 

BÜYÜK KATILIM, YÜKSEK REKABET

Geleneksel Türk okçuluğuna olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koyan şampiyonada, farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, hem bireysel hem de takım halinde kıyasıya mücadele etti.

Genç kızlar kategorisindeki rekabet ise özellikle yoğun ilgi gördü. Meram Belediyesporlu sporcular, turnuva boyunca sergiledikleri istikrarlı atışlarla finale kadar yükselerek kürsüde yer alma başarısı gösterdi. 

BAŞKAN KAVUŞ GENÇ SPORCULARI TEBRİK ETTİ 

Mustafa Kavuş, elde edilen başarı sonrası yaptığı açıklamada sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Genç kızlarımızın Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandırması, Meram'da spora yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bu başarı, sadece bir madalya değil; azmin, disiplinin ve inancın bir sonucudur.” Başkan Kavuş ayrıca, gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine vurgu yaparak belediye olarak her branşta sporun destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Geleneksel Türk okçuluğunun kültürel miras açısından da büyük değer taşıdığını ifade eden Kavuş, bu alandaki başarıların artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

