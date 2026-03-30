GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,492 TL
EURO
50,895 TL
STERLİN
58,756 TL
GRAM
6.664 TL
ÇEYREK
12.528 TL
YARIM
24.657 TL
CUMHURİYET
47.374 TL
KONYA Haberleri

Selçuklu Hanım Sultanlar konferansları sürüyor

Cumali Özer
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Selçuklu Hanım Sultanları Konferansları’nın beşincisi gerçekleştirildi.

Selçuklu dönemine ışık tutan, Konya'da kültür ve tarih alanına katkı sunan "Selçuklu Hanım Sultanları Konferansları” serisinin beşinci programı Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Kaya'nın konuşmacı olduğu konferansa; Konya Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Yaşar Karaoğlan, NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Selim Kaya, "Selçuklu Sultanlarının Siyasi Evlilikleri” başlıklı sunumunda önemli bilgiler paylaştı.

Evliliğin tarih boyunca sadece bir aile kurma aracı değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerde menfaat odaklı bir "diplomatik enstrüman” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaya, Selçuklu Devleti'nin Çin'den Akdeniz'e kadar uzanan devasa coğrafyada hüküm sürmesinde bu evliliklerin payının azımsanamayacağını belirten Kaya, "Eğer bu evlilikler olmasaydı, Selçuklu sürekli savaşmak zorunda kalacak ve bu kadar geniş sınırlara ulaşamayacaktı. Siyasi evlilikler, bir nevi diplomasinin kestirme yoludur” dedi.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Gürcü Kraliçesi Rusudan'ın kızı Tamara (Gürcü Hatun) ile olan evliliğine değinen Prof. Dr. Kaya, bu evliliğin Moğol tehlikesine karşı bir ittifak olarak başladığını ancak zamanla büyük bir aşka dönüştüğünü ifade etti.

Kaya, II. Gıyaseddin'in, eşine olan hayranlığından dolayı paralara onun resmini bastırmak istediğini, geleneksel engeller nedeniyle de eşini temsilen "Güneş" figürünü kullandığını anlattı. 

Prof. Dr. Selim Kaya, siyasi evliliklerin her halükârda devlet menfaatini esas alan, makul ve dönemin şartlarına uygun birer beka faaliyeti olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.
Etkinlik, Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile Konya Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Yaşar Karaoğlan'ın Prof. Dr. Selim Kaya'ya hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
