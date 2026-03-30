5 özel gün Meram’da tek etkinlikte buluştu

Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre ve doğa bilincini güçlendirmeye yönelik örnek bir etkinliğe daha imza attı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdüren müdürlük, bu yıl da birbirini tamamlayan beş önemli özel günü tek bir çatı altında buluşturarak kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirdi.

BEŞ ÖZEL GÜN, TEK ETKİNLİKTE ANLAMINI BULDU

Program kapsamında; Geri Dönüşüm Günü, Ormancılık Günü, Dünya Su Günü, Meteoroloji Günü ve Sıfır Atık Günü'nün taşıdığı anlam ve önem öğrencilere çok yönlü bir içerikle aktarıldı.

Su, toprak ve orman konusunda Sürdürülebilir Çevre Derneği Başkanı Namık Ceylan ile sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürlüğü'nden Neslihan Esmer ve Meram Belediyesi çevre uzmanlarının verdiği eğitimlerde, çevre sorunlarının küresel etkilerinden bireysel sorumluluklara kadar geniş bir perspektif sunuldu.

Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; iklim değişikliğinin etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, geri dönüşümün önemi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları detaylı şekilde ele alındı. Öğrenciler yalnızca dinleyen değil, sürece aktif katılan bireyler olarak etkinliğin merkezinde yer aldı.

MERAM'DA ÇEVRE BİLİNCİ KÜLTÜRE DÖNÜŞÜYOR

Meram Belediyesi'nin bu tür etkinliklerle hedefi yalnızca bilgilendirme yapmak değil; çevre bilincini kalıcı bir davranış biçimine dönüştürmek. Küçük yaşlarda kazanılan alışkanlıkların geleceği şekillendirdiği gerçeğinden hareketle yürütülen çalışmalar, çocukların çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor.

Program boyunca öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgi ve katılım, çevre konularına yönelik farkındalığın her geçen gün arttığını da gözler önüne serdi.

"GELECEĞİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE KORUYACAĞIZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkat çekerek çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının gerekliliğini vurguladı. Başkan Kavuş, doğaya duyarlı nesiller yetiştirmenin en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, geleceğimiz adına en değerli kazanımdır.

Sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam anlayışını onların hayatının bir parçası haline getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte sorumluluk almalıyız.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu