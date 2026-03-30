Selçuklu’da 30 Mart Sıfır Atık Günü’nde anlamlı sergi
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası’nda “İkinci Hayat: İleri Dönüşüm” sergisi ziyaretçilere açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sıfır atık konusunu bir anlayış ve kültür olarak şehre kazandırmak istediklerini söyledi.
Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan "İkinci Hayat: İleri Dönüşüm” Sergisi açıldı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası'nda açılan sergi, geri dönüşüm ve sıfır atığın estetik dönüşümünü ortaya koyarak çevre bilincine katkı sağlamayı amaçlıyor.

 Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, El Sanatları, İç Mimarlık ve Moda Tasarımı bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide; kullanım ömrünü tamamlamış kilimler, kot kumaşlar ve eski aksesuarlar yeniden tasarlanarak çantalara dönüştürülürken, atık derilerden üretilen yelek ve giysiler dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra, çeşitli atık malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan vazolar, sandalyeler, banklar ve dekoratif objeler de yer alıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zeki Bayramoğlu ile birlikte sergiyi ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, atıklardan yeniden tasarlanan ürünleri yerinde inceleyerek yetkililerden ürünler hakkında bilgi aldı ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti. 

 Başkan Pekyatırmacı: " Türkiye'de sıfır atık belgesini alan ilk belediyeyiz” 

Selçuklu Beydiyesi'nin uzun yıllardır sıfır atık konusunda önemli çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu  Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde Türkiyemizde   sıfır atık programları başladığı günden itibaren hem teknik hem  farkındalık hem de sosyal yönden çok önemli çalışmalar ortaya koyduk.

 Geri dönüşüm faaliyetlerini de aslında 10 yıldan daha uzun süredir sürdürüyoruz. Selçuklu Belediyemiz Türkiye'de sıfır atık belgesini alan ilk belediye. Atıkların çöp olarak değil  geri dönüştürülebilen ekonomik değeri olan ürünler olarak tekrar toplanması ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili çok yoğun faaliyetler yaptık.

Sıfır atık konusu vatandaşlarımızın da sahiplenmesi gereken bir konu. Farkındalığın artması ve vatandaşlarımızın bu konuya önem vermesi bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Bu manada sürekli eğitimler yapıyoruz. Evlerde, hanelerde, iş yerlerinde, okullarda eğitim çalışmalarıyla sıfır atığın vatandaşlarımız tarafından bilinmesi, sahiplenilmesi ile ilgili süreçler yürütüyoruz.” dedi.

"Çevreye duyarlılık anlamında Konyamızda belli bir noktaya geldik”

Sıfır Atık Meclisi'ni kuran ilk belediye olduklarını da hatırlatan Başkan Pekyatırmacı,"Kent Konseyimizin çatısı altında Sıfır Atık Meclisi ile hem sosyal çalışmaları üretiyor hem de eğitim çalışmalarını vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz.

Çevre ve Sıfır Atık Platformunu oluşturarak gönüllü platform üyelerimizle birlikte ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor, çevreyle ilgili çok önemli etkinliklere imza atıyoruz. Yine Sıfır Atık Müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden bir tanesiyiz.

Sıfır Atık çalışmalarının daha nitelikli, daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi anlamında Sıfır Atık Müdürlüğümüzü oluşturduk ve bütün kurumlarımızla çok ciddi işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirlikleri kapsamında da görüyoruz ki toplumumuzda sıfır atık konusunda çok önemli bir farkındalık oluştu ve özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bu konuyu sahipleniyorlar.

Hem çevreye duyarlılık anlamında hem de geri dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması anlamında artık Konyamızda, Selçuklumuzda belli bir noktaya geldik” şeklinde konuştu. 

"Sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz”

 Sıfır atığı bir anlayış ve kültür olarak şehre yerleştirmek istediklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Çünkü bu kültürü yerleştirdiğimiz zaman çöp toplama maliyetlerimizi minimuma indirmiş olacağız. Bu noktada Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Çünkü Türkiye'de bu bilincin oluşmasında çok büyük emekleri ve katkıları var. Bu kapsamda Çevre Şehircilik Bakanımıza ve tüm ekibine de teşekkür ediyorum. Yine belediyemiz bünyesinde bu çalışmaları yürüten Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah önümüzdeki süreçte sıfır atıkla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bugün de burada Selçuk Üniversitemizle, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizle birlikte bu sergiyi oluşturduk.

Hocalarımız, öğrencilerimiz ileri dönüşüm tekniğiyle bugün çöp olarak farklı yerlerde bulunacak olan ürünleri alıp çok nitelikli bir şekilde değerlendirerek çok farklı sanatsal çalışmalarla da birlikte çok değerli ürünlere dönüştürdü. Selçuk Üniversitemize bu çalışmalarda hem emeklerinden, gayretlerinden ötürü hem de bizimle birlikte yaptıkları işbirliğinden ötürü teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

