Konya’da domalan nerede bulunur? Konya domalan mantarı nerede bulunur

Türkiye'de genellikle Konya, Aksaray ve Karaman bölgelerinde rastlanan domalan mantarı, trüf mantarı çeşitlerinden biri olarak biliniyor. Her ne kadar farklı bölgelerde de yetişebilse de, oldukça nadir bulunması nedeniyle yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

KONYA'DA DOMALAN MANTARININ BULUNDUĞU BÖLGELER

Konya'nın birçok ilçesinde domalan mantarına rastlamak mümkün. Özellikle Karapınar, Çumra, Ereğli, Kayacık Güvenç Köyü, Eskil, Eşmekaya Köyü, Altınekin ve Obruk bölgeleri, bu değerli mantarın yoğunlukla görüldüğü alanlar arasında yer alıyor.

FİYATI MERAK EDİLİYOR

Domalan mantarı yalnızca nadir bulunmasıyla değil, aynı zamanda eşsiz lezzetiyle de dikkat çekiyor. Sezon kilosu 750 ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satılan bu özel mantarın bu yılki fiyatı da merakla bekleniyor.

DOMALAN MANTARI NEDİR?

Domalan mantarı; 6–10 cm çapında, küre şeklinde, üst kısmı hafif basık ve dalgalı yapıdadır. Genellikle patates yumrusuna benzer. Yüzeyi düz ya da yer yer pürüzlüdür, geniş oluklara ayrılmış yapısıyla dikkat çeker. Rengi kırmızımsı-soluk kahverengiden sarımsı veya gül rengine kadar değişiklik gösterebilir. Dış yüzeyini saran ekzoperidyum tabakası 1–2 mm kalınlığındadır ve kolayca soyulabilir.

Toprağın hemen altında yetişen bu mantar, ilkbaharda yağmurların ardından kuruyan kumlu topraklarda ortaya çıkar. Yüzeyde oluşan küçük çatlaklar, mantarın yerini belli eder. Konya, Karaman, Şanlıurfa ve çevresinde genellikle "kumi" otu ile mikorizal bir yaşam sürer.

