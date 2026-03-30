Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da iş arayanlar müjde! Selçuklu Belediyesi 112 personel alacak

Konya'da iş arayanlara önemli bir fırsat sunuldu. Selçuklu Belediyesi iştiraki Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş., farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 112 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, İŞKUR üzerinden yayımlanan "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı” ilanı kapsamında gerçekleştirilecek.

Farklı kadrolarda personel alınacak

Yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:

Büfe Görevlisi: 25 kişi
Garson: 30 kişi
Servis Komisi: 15 kişi
Barista: 10 kişi
Steward/Bulaşıkçı: 5 kişi
Temizlik Görevlisi: 5 kişi
Şef Garson: 5 kişi
Mutfak Personeli: 5 kişi
Aşçı: 4 kişi
Sille Barajı Destek Personeli: 8 kişi

Toplamda 112 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Başvurular online yapılacak

Başvurular 30 Mart 2026 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Elden başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuru yapmak isteyenler, Selçuklu Kent Hizmetleri A.Ş.'nin resmi internet sitesi üzerinden e-başvuru sistemini kullanacak.

Detaylar İŞKUR'da yayınlandı

İlana ilişkin başvuru şartları ve gerekli belgeler, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları” bölümünden incelenebilecek.

Geçici istihdam sağlanacak

Alınacak personelin geçici süreyle istihdam edileceği belirtilirken, özellikle hizmet sektöründe deneyimi olan adaylar için önemli bir iş fırsatı sunuluyor.

(Berna Ata)

