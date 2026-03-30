Polisleri taşıyan servis kaza yaptı! Kalbi duran polis hayata döndürüldü
İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolunda servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 16 polis memuru ise yaralandı. Kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğü öğrenilirken 4’ü ağır toplam 30 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı yolunda yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 LHU 912 plakalı polisleri taşıyan servis minibüsü ve EYG 499 plakalı otomobil kazaya karıştı. Polis minibüsü bariyerlere çarparak dururken, otomobil ise orta refüje uçtu. 

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çevre hastanelere kaldırıldı. 

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ!

Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1'i ağır 16 polis memuru ise yaralandı. Kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğü öğreniildi. Kazada 4'ü ağır toplam 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda yaşanan kazada şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndüğünü açıkladı. Kazada 4'ü ağı toplam 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

