Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Son 2 gün! 140 bin lira cezası var
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plakaları kullananlara, 1 Nisan’dan itibaren 140 bin lira idari ceza uygulanacağını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafik mevzuatına ilişkin son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların hatırlatıldığı belirtildi.
APP plakalar için son tarih 1 Nisan!
Açıklamada, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağı, bu kapsamda 140 bin lira idari ceza kesileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.
Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağının aktarıldığı açıklamada, söz konusu plakaların belirlenen süre içinde değiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartların ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı kaydedildi.
