Güncelleme Tarihi:

Kadınlara özel "Online Spor" kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde başlatılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan “Online Spor” eğitimleri sadece kadınlara özel olarak devam ediyor. 16. dönem eğitimleri için kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Online Spor” eğitimlerinde 16. dönem kayıtları kadınlara özel olarak başladı. Kadınlara özel olarak planlanan program 15 kişilik gruplarla, 40 dakikalık seanslar halinde, haftanın 6 günü 09.00 ile 22.40 saatleri arasında düzenlenecek.

Online spor etkinliğinde; alanında uzman 27 spor eğitmeni, 2 doğum pilatesi eğitmeni, 3 klinik pilates eğitmeni ve 6 diyetisyen eşliğinde her dönem yaklaşık 3 bin katılımcıya hizmet sunuluyor.

"Sporkonya.com.tr” internet sitesi üzerinden entegre edilen özel yazılım altyapısı sayesinde dersler video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sistem içerisinde eğitmenler tüm katılımcıları görebilirken, katılımcılar ise yalnızca eğitmeni görüntüleyebilecek. 

KİŞİYE ÖZEL DİYETİSYEN

Katılımcıların yaş ve vücut kitle indeksi gibi kriterlere göre değerlendirilerek, ihtiyaçlarına uygun gruplara dahil edileceği program kapsamında sporseverler, antrenmanların yanı sıra randevu sistemiyle kişiye özel online diyetisyen hizmetinden de faydalanabilecek.

DERSLER 13 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Online spor eğitimlerine katılmak isteyenler, 10 Nisan 2026 tarihine kadar www.sporkonya.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırarak programa dahil olabilecek. Eğitimlerin yeni dönemi ise 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

