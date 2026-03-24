Konyaspor’un eski futbolcusu tahliye edildi

Konyaspor'un eski futbolcusu Alassane Ndao hakkında yürütülen bahis ve şike soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ndao, davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Aralık 2025'te gözaltına alınan ve 8 Aralık'ta tutuklanan futbolcu, mahkeme karşısına çıktı. İlk duruşmada serbest bırakılmasına karar verildi.

İddianamede, Ndao'nun 20 Ekim 2024'te Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı karşılaşmaya bahis yaptığı öne sürüldü. Futbolcu ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Kendi adına bir bahis hesabı bulunduğunu doğrulayan Ndao, bu hesap üzerinden yapılan işlemlerin bilgisi dışında üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Daha önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Ndao'nun sözleşmesi de Konyaspor tarafından feshedilmişti.

Davanın bir sonraki duruşması 10 Haziran 2026 tarihinde görülecek.

