Konya’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
Olayın ardından şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Ali Asım Erdem)