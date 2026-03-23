Konya’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi Erkoç Sokak’ta silahlı kavga meydana geldi. Olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayın ardından şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ali Asım Erdem)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER