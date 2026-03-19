Karatay futbolda zirvede yer almayı sürdürüyor

Karatay Belediyespor Kulübü Futbol Takımları, mücadele ettikleri liglerde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. A takımdan diğer yaş gruplarına kadar sıkı bir performans sergileyen futbol takımları, elde ettiği sonuçlar ile Karatay’ı başarıyla temsil ederek Türk futbolunun geleceği adına umut saçıyor.

2025-2026 futbol sezonunda ilçeyi ve kulübü en iyi şekilde temsil etme hedefiyle yola çıkan futbol takımları, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kararlı ve azimli bir şekilde hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ekipler, aldığı önemli sonuçlarla Karatay'ın futbol altyapısındaki istikrarlı yükselişini taçlandırmaya devam ediyor.

A TAKIM NAMAĞLUP PLAY-OFF'LARDA

Konya Amatör Küme 2025-2026 Futbol Sezonu Hüseyin Şahin 1. Amatör Küme'de mücadele eden Futbol A Takımı, çıkmış olduğu 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Rakip ağlara 38 gol bırakan başarılı ekip, kalesinde 3 gol gördü. 35 gollük averajıyla öne çıkan Karatay temsilcisi, gösterdiği ofansif verimliliğin yanında savunmada da oldukça başarılı bir profil çizerek hücumda ve savunmada disiplinli bir görüntü sergiledi.

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve takım ruhuyla sahada farkını ortaya koyan A Takımı, ligi puan kayıpsız tamamlayarak grup lideri oldu ve Play-Off oynamaya hak kazandı. İstikrarlı sonuçlara imza atan futbolcular, şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında yer alıyor.

U14 VE U15 TAKIMLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMA HAKKI KAZANDI

A takımın göstermiş olduğu başarının yanı sıra farklı altyapı kategorilerinde de Karataylı sporcular göz doldurmaya devam ediyor. Gelişim Ligleri'nde mücadele eden U14 ve U15 takımları, sergiledikleri başarılı performans ile gruplarından çıkmayı garantiledi. Her iki takım da Türkiye Şampiyonalarına katılma hakkı kazanarak Karatay'ı ulusal düzeyde temsil etme fırsatı elde etti.

U14 Gelişim Ligi'nde sahaya çıkan U14 Futbol Takımı, 28 müsabakada aldığı 22 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 74 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Rakip filelere 116 gol bırakan U14 takımı, kalesinde sadece 16 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olma unvanını da elinde bulunduruyor.

U15 Gelişim Ligi'nde yer alan U15 Futbol Takımı ligde oynadığı 27 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 55 puanla ikinci sırada bulunuyor. 56 gol atıp kalesinde 22 gol gören başarılı takım, başarılı performansını Türkiye Şampiyonası'nda da sürdürmeyi hedefliyor.

BAŞKAN KILCA: KARATAY TÜRK FUTBOLUNUN KALBİ OLACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü Futbol takımlarının elde ettiği başarıların, Karatay Belediyesi'nin altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.Başkan Hasan Kılca, gençlere yönelik gerçekleştirilen sportif çalışmaların yetenekli sporcuların keşfedilmesi, gelişimlerine katkı sunulması ve kulübün her geçen yıl daha güçlü bir yapıya kavuşmasını sağladığını belirtti. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak spora ve gençlerimize yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Karatay Belediyespor'umuzun A Takım seviyesinde namağlup lider olması ve altyapı takımlarımızın Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesi bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarılar, disiplinli çalışmanın ve doğru planlamanın bir sonucudur. Tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Karatay Belediyesi olarak ilçemizde sporun her branşta gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu