Konyaspor ile Kocaelispor 28. randevuda

Konyaspor ile Kocaelispor tarihlerinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Bugünkü mücadelede yeşil-beyazlı ekip, hem bu seriyi kırmayı hem de deplasmanda 17 yıl sonra galibiyet almayı hedefliyor.
Konyaspor ile Kocaelispor, bugün (14 Mart Cumartesi) saat 13.30'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tarihlerinde 28. kez karşı karşıya gelecek.
Rekabette dengeli tablo
İki takım bugüne kadar toplam 27 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Kocaelispor 10 galibiyet elde ederken, Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Kocaelispor 3-2 kazanmıştı.
Konyaspor 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanında
Öte yandan Konyaspor, 17 yıl aradan sonra Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda son olarak 30 Kasım 2008 tarihinde konuk olmuştu.
Süper Lig'de yeniden karşı karşıya
İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 5 kez rakip oldu. 1992-1993 ve 2008-2009 sezonlarında oynanan maçların ardından iki takım, 2025-2026 sezonunda yeniden Süper Lig'de kozlarını paylaşmaya başladı.
Hedef: 17 yıl sonra deplasman galibiyeti
Konyaspor, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip, bugünkü mücadelede hem bu istatistiği değiştirmeyi hem de 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”