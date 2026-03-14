Yarış atı kavurma yapılan iş insanına da 132 bin TL ceza kesildi

Adana’da sakatlanan yarış atı Smart Latch’in kesilip kavurma yapılarak aşevinde dağıtıldığının ortaya çıkması sonrası, atın sahibi iş insanı Suat Topçu’ya 132 bin 108 TL ceza kesildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi.

Yapılan analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Konunun kamuoyunda duyulmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

Bakanlık yetkililerinin araması üzerine haberi oldu

Atın sahibi iş insanı Suat Topçu, son olarak 14 Ekim 2025'te Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'i bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yarışlardan çektiklerini söyleyerek, sakatlık sonrası atı hibe vermek üzere güvenilir bir yer arayışına girdiklerini belirtti.

Nakliyeci arkadaşının tavsiyesi üzerine atı Osmaniye'de bir binicilik kulübüne ücretsiz şekilde teslim ettiklerini dile getiren Topçu, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin kendisini araması üzerine yaşananlardan haberdar olduğunu ve çok üzüldüğünü anlattı.

Suat Topçu'ya da "Atın hibe edilmesi durumunun bildirilmemesi" gerekçesiyle 132 bin 108 TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

