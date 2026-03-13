Tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada, Roma dönemine ait heykel başı ve parçaları olmak üzere 11 tarihi eser ele geçirildi.
Kaynak: AA
