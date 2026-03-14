GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,30
EURO
50,62
STERLİN
58,64
GRAM
7.254,04
ÇEYREK
11.970,62
YARIM ALTIN
23.861,44
CUMHURİYET ALTINI
47.519,73
GÜNCEL Haberleri

İran Türkiye’ye hem teşekkür ediyor hem füze atıyor

İran Türkiye’ye hem teşekkür ediyor hem füze atıyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkçe yayımladığı mesajda “Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz“ ifadelerini kullandı. Türkiye, 3 balistik füzenin İran’dan ateşlendiğini belirledi ve İran’ın inkarına rağmen, hedefin Türk toprakları olduğuna emin.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı. Arakçi mesajda Türkiye'ye teşekkür etti. 

Arakçi paylaşımında, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran'ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.4 Mart'ta da yine İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol'da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. 13 Mart 20026 tarihinde de bir İran füzesi imha edildi. Türkiye, İran'ın inkarlarına rağmen bu füzelerin İran topraklarından ateşlendiğine emin ve sorunu ciddi olarak gözden geçiriyor. 

İRAN FÜZELERİNE KARŞI MALATYA'YA PATRIOT KONUŞLANDIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
