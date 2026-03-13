GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,28
EURO
50,80
STERLİN
58,79
GRAM
7.279,64
ÇEYREK
12.012,93
YARIM ALTIN
23.945,77
CUMHURİYET ALTINI
47.687,69
GÜNCEL Haberleri

İlber Ortaylı hayatını kaybetti

- Güncelleme Tarihi:

İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve bugün entübe edildiği öğrenilen tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Acı haberi gazeteci İzzet Çapa duyurdu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi...

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son zamanlarda sağlık alanında sorunlar yaşıyordu. 

Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti. 

HAYATINI KAYBETTİ

5 gündür yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti. 

Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti...

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir.

Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER