İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan acı haber geldi...
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, son zamanlarda sağlık alanında sorunlar yaşıyordu.
Ortaylı'nın yakın dostu Fatih Altaylı da açıklama yaparak, "Dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
HAYATINI KAYBETTİ
5 gündür yoğun bakımda olan ve dün entübe edilen İlber Ortaylı, geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybetti.
Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti...
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.
Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir.
Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
İlber Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.
Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye'de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi