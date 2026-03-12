GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,18
EURO
50,90
STERLİN
59,04
GRAM
7.363,58
ÇEYREK
12.158,24
YARIM ALTIN
24.235,43
CUMHURİYET ALTINI
48.264,54
GÜNCEL Haberleri

Jandarmanın müdahale ettiği kavgada ateş açıldı; 2 yaralı

Jandarmanın müdahale ettiği kavgada ateş açıldı; 2 yaralı
Şanlıurfa’da husumetli iki aile arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Bu sırada açılan ateşte 2 kişi yaralanırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bir evin duvarlarına ve eşyalarına zarar verilirken, ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kalabalığa müdahale ederken; elinde tüfek bulunan Mehmet Fatih A., husumetlilerine ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olay cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER