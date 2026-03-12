İran’da ağır yaralanan Türk TIR şoförü kurtarılamadı
Afganistan dönüşünde İran’ın Tebriz şehrinde TIR’ına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle ağır yaralanan Hataylı Hüseyin Fırat, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
İş için gittiği İran'da bir füzenin şarapnel parçasının aracına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki TIR şoförü Hüseyin Fırat, hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan TIR şoförlüğünü yapmaya başladı.
İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, 5 Mart'ta dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen bir füzenin şarapnel parçalarının TIR'ına isabet etmesiyle ağır yaralandı .
İran'ın Zincan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fırat, 6 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
Cenazenin önümüzdeki günlerde Reyhanlı ilçesinde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.
