Sanık olduğu duruşmaya katılmayıp şikayetçiye ateş etti başkasını yaraladı; müebbet istemiyle hakim karşısında

Sanık olduğu duruşmaya katılmayıp şikayetçiye ateş etti başkasını yaraladı; müebbet istemiyle hakim karşısında
Kayseri’de sanık olduğu duruşmaya katılmayıp, aynı dosyada şikayetçi olan Mustafa C.’yi (38) adliye çıkışı takip ederek tüfekle ateş eden ve bu sırada Şahin Y.’yi (59) yaralayan Mustafa K.’nin (38) müebbet hapis istemi ile yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl 4 Kasım'da saat 11.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta meydana geldi. Kayseri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla tehdit', ‘Basit yaralama' ve ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından görülen davanın sanığı olan Mustafa K., duruşmaya katılmadı. Şikayetçi Mustafa C. duruşma sonrası adliyeden ayrıldı.

Bu sırada adliyenin önünde bekleyen Mustafa K., Mustafa C.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Durumu fark eden Mustafa C., aracından inip kaçmaya başladı. Mustafa K. de otomobilden inip Mustafa C.'ye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Şahin Y'nin başına isabet etti. Yaralanan Şahin Y. hastaneye kaldırıldı. Şahin Y. tedavi sonrası taburcu olurken, olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mustafa K. tutuklandı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Mustafa K. hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'BANA SIKTI AMA SANA İSABET ETTİ'

Davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa K., Şahin Y. ve Mustafa C. katıldı. Sanık Mustafa K. savunmasında, "Otoparkın sağ tarafını kullanıp gitmesi gerekirken önüme kırdı. Ben daha önce iki sefer yaralandığım için panik atak hastalığı başladı. İnternetten aldığım tüfekle 1 el ateş ettim. Başkasının yaralandığını karakolda öğrendim" diye konuştu.

Şahin Y. "Arabama binip, gaza basıp gidecektim. Bir patlama sesi geldi. Camdan dolayı yüzüm kanıyor sandım. Mustafa yanıma gelip, 'Bana sıktı ama sana isabet etti' dedi. Kafamın sol tarafında hala 5 saçma var" dedi.

Sanığın asıl hedefinin kendisi olduğunu anlatan Mustafa C. ise "Ara yoldan arabası ile çıktı. Tüfeğini eline aldı, arabadan indi. Hemen kaçtım. İlk başta tüfeği tutukluluk yaptı. Aracıma isabet almadı. Daha sonra başka bir araca isabet ettiğini gördüm. Şikayetçiyim" diye konuştu.   

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca taraflar arasındaki mahkeme dosyalarının istenmesine ve olay sırasında yaralanan Şahin Y.'de kalıcı hasar olup olmadığına dair kati rapor aldırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

