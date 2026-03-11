GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Mekpan Panel iftarda öğretmenleri buluşturdu

Mekpan Panel iftarda öğretmenleri buluşturdu
Mekpan Panel verdiği iftar yemeğinde, Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu idarecilerini, öğretmenlerini, personelini ve ailelerini buluşturdu.

Akyokuş Kasrında verilen İftara Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, eşi Emine Katırcı, Konya Vali Yardımcıları Aydın Erdoğan ve Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Valilik Özel Kalem Müdürü Ebubekir Uygur, Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gürkan Çetin,  okul idarecileri, öğretmenleri ve personeli aileleriyle birlikte katıldı. 

Eğitimi, her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz 

Mekpan Panel 'in İftar programı Celalettin Hakan Katırcı Camii İmam Hatibinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşan Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, "Davetimize gelerek, iftar programımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Siz değerli öğretmenlerimiz geleceğimiz çocukların eğitiminde kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Ülkemizin geleceği nesiller sizlerin elinde şekilleniyor. Bu görevinizden dolayı sizleri kutlarken, teşekkür ediyorum. Mekpan Panel olarak eğitimi, her yönüyle desteklemeye devam edeceğiz. Geleceğimizin olan çocuklarımızın eğitiminde destek vermekten de son derece mutlu oluyoruz. Ramazan ayının İslam Âlemine, devletimize ve milletimize ve sizlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi. 

Mekpan Panel'e teşekkür 

Celalettin Hakan Katırcı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Gürkan Çetin konuşmasında verdiği iftardan için Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı' ya teşekkür ederek, "Öncelikle böyle güzel bir ramazan gününde bizleri bir araya getiren Celalettin Hakan Katırcı Bey'e ve ailesine şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Celalettin Bey okulumuza ve öğretmenlerimize yaptığı desteğin yanında, pek çok öğrencimize burs vererek onlara destek oluyor. Aynı zamanda eğitim ortamlarımızın iyileştirilmesine her yıl katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak için her başarıyı ödüllendirmektedir. Yine okulumuzda düzenlediğimiz faaliyetlerle de en büyük desteği veren Celalettin Hakan Katırcı Bey'e öğretmen arkadaşlarımız ve personelimiz adına tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından okula verdiği desteğinden dolayı Celalettin Hakan Katırcı' ya Okul Müdürü Gürhan Çetin tarafından, hat sanatıyla yazılmış Maşallah tablosu hediye edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

