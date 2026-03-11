GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,11
EURO
51,18
STERLİN
59,33
GRAM
7.412,17
ÇEYREK
12.238,54
YARIM ALTIN
24.395,49
CUMHURİYET ALTINI
48.583,29
GÜNCEL Haberleri

Zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesinde Mardin Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekibine ait zırhlı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan polis memurları U.A. (33), Y.K.C. (35) ve H.A. (37) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Mardin-Nusaybin yolu, zırhlı aracın vinç ve çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER