Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak soruşturmanın sanat ve spor dünyasına uzandığı öğrenildi.
ADEM KILIÇCI'NIN UYUŞTURUCU TESTİ BELLİ OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Survivor yarışmacısı ve boksör Adem Kılıçcı'nın da uyuşturucu testinin sonucu çıktı.
Adem Kılıçcı'nın, saç ve kan örneklerinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi