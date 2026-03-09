Azerbaycan Türk hava sahasına giren balistik mühimmata ilişkin açıklama yaptı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili olayın barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturmakta olup kabul edilemezdir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Azerbaycan'ın, Türk hükümetinin, halkın ve ülke topraklarının güvenliğini sağlama yönündeki çabalarını desteklediği belirtilerek, "Azerbaycan, kararlılıkla Türkiye'nin yanındadır." ifadesine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”