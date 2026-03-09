GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bir evin deposunda çıkan yangından 40 güvercin öldü

Bir evin deposunda çıkan yangından 40 güvercin öldü
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangında, depo içindeki malzemeler ve bir motosiklet yanarken yaklaşık 40 güvercin öldü.

Olay, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin K.'ya ait evin bahçesinde bulunan malzeme deposu yanında iftar saatinde mangal yapan aile, yemek sonrası söndüğünü düşündükleri mangal ateşini deponun yanına bırakarak misafirliğe gitti. Rüzgarın etkisiyle mangaldaki ateşten savrulan kıvılcımlar kuru yapraklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler depo bölümünü sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken depo içindeki çeşitli malzemeler ile bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, depoda bulunan güvercinlerin yer aldığı dolapların yanması sonucu yaklaşık 40 güvercin öldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

