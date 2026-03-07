GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da tartışma kanlı bitti! Kız arkadaşını bıçakladı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tartışma kanlı bitti! Kız arkadaşını bıçakladı
Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kazancı Mahallesi 90315. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.T. ile erkek arkadaşı A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.B. elindeki bıçakla K.T.'yi bıçakladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi A.B. suç aletiyle birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

