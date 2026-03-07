GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Büyükelçi Egemen Bağış NEÜ’de Türk Dış Politikasını değerlendirdi

Cumali Özer
Muhabir
Büyükelçi Egemen Bağış NEÜ’de Türk Dış Politikasını değerlendirdi
Büyükelçi Egemen Bağış, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Küresel Politikalar Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası” konferansında NEÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, dekanlar, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Konferansın konuşmacısı olan Büyükelçi Egemen Bağış, değişen uluslararası sistemde Türkiye'nin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Ramazan ayında Konya'da ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Bağış, Türkiye'nin son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin dış politikasını anlamak için ülkenin geçirdiği değişimin iyi okunması gerektiğini belirten Bağış, geçmişte Türkiye'nin dış politikasının daha çok Batı'ya bağımlı bir çizgide ilerlediğini söyleyerek, "Eskiden dış politikamız biraz Batı'ya bağımlıydı. Türkiye NATO üyesi ve Avrupa Birliği aday ülkesi olarak uzun yıllar müzakerelere başlamak için tarih bile alamamıştı. Türkiye Batı'nın gözünde büyüdükçe budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibiydi. Onların gözünde Türkiye, ‘ne olsun, ne ölsün ama hep bize bağımlı olsun' anlayışı vardı. Ama şimdi durumumuz değişti ve geliştik. Bir dönem ordumuzun kullandığı savunma ekipmanlarının yaklaşık yüzde 85'ini yurt dışından temin ediyorduk. Bugün bu oran yüzde 15'lere kadar geriledi. İnsansız hava araçları gibi alanlarda dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline geldik. Ben sizin yaşınızdayken birisi 'Türkiye drone teknolojisinde dünyanın en iyilerinden olacak' dese hayal görüyorsun derdim. Ama inandık ve yaptık. Siz de inanırsanız başarabilirsiniz; bu ülkenin bakanları, rektörleri, büyükelçileri olabilirsiniz” dedi.

"Türkiye, Küresel Krizlerde Diyalog ve Diplomasi Kanallarını Açık Tutmaya Çalışan Bir Ülke”

Türkiye'nin uluslararası krizlerde aktif diplomasi yürüttüğünü belirten Bağış, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çekti. Bağış, "Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafın dışişleri bakanlarını bir araya getirebilen tek ülke Türkiye oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerde de Türkiye çoğu zaman diyalog ve diplomasi kanallarını açık tutmaya çalışan bir ülke olarak öne çıkıyor. Şu anda hepimizin aklında İran, İsrail, Amerika savaşı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan günlerdir uyku uyumadan muazzam bir diplomasi trafiği yürütüyorlar. Bir an evvel bu krizin son bulması için, akan kanın durması için. Çünkü ölenler maalesef bizim din kardeşlerimiz. Dünyadaki diğer krizlere baktığınız zaman da Afganistan'la Pakistan birbirlerine geçen hafta savaş ilan ettiler. Araya giren kim oldu? Onları yatıştırmak için uğraşan yine Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada körüklenmeye çalışılan ciddi bir Sünni-Şii kavgası var. Aslında bu mübarek günlerde bu ümmeti birbirine düşürmek için uğraşanların neler yaptığını iyi kötü hepimiz takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Uluslararası sistemde hukukun ve kurumların zayıfladığı bir sürece girildiğini vurgulayan Büyükelçi Bağış, "Eskiden uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları daha belirleyiciydi. Bugün ise çok daha karmaşık bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.

"Önceliğimiz Her Zaman Türkiye Olmalı”

Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla bitiren Bağış, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' sözünü hatırlatarak; "Farklılıklarımız olacak; Alevi, Sünni, Doğulu, Batılı, Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olacağız ama önceliğimiz her zaman Türkiye olacak” dedi. 

Konuşmasının ardından Büyükelçi Bağış öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun Büyükelçi Egemen Bağış'a hediye takdimi ve günün anısına fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

(Cumali Özer)

 

