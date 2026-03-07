Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadınların toplumun temelini oluşturan en önemli değerler olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri rolün güçlü ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında büyük önem taşıdığını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kadınların gününü kutlayan Başkan Hasan Kılca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar; sevginin, merhametin ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Aileyi ayakta tutan, topluma yön veren ve geleceği şekillendiren en güçlü değerlerimiz kadınlarımızdır. Annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız ve hayatımıza anlam katan tüm kadınlar; sevgi, sabır ve emekleriyle hayatın her alanında önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

Tarihimizde ve kültürümüzde kadın her zaman saygın bir yere sahip olmuştur. Vatanımızın birlik ve beraberliği için mücadele eden kahraman kadınlarımızdan, bugün eğitimden ekonomiye, sanattan bilime kadar pek çok alanda başarıyla görev yapan kadınlarımıza kadar her biri toplumumuzun gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Bizler de Karatay Belediyesi olarak kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın içerisinde daha güçlü şekilde yer almaları için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın üretimden girişimciliğe kadar pek çok alanda aktif rol alabilmeleri için projeler geliştiriyor, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kadınların güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere hayatın her alanında fedakarlıklarıyla var olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, toplumumuza kattıkları değer için her birine şükranlarımı sunuyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu