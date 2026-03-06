İçişleri Bakanı Çiftçi memleketi Konya’da!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere memleketi Konya’ya geldi. Cuma namazını Kapu Camii’nde kılan Çiftçi, namazın ardından vatandaşlarla buluşarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gün boyunca kentte çeşitli resmi ve siyasi ziyaretlerde bulunacak olan Çiftçi, programını akşam düzenlenecek iftar programı ile tamamlayacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli program ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Bakan Çiftçi'nin Konya'daki programı, kent merkezinde bulunan Kapu Camii'nde kılınan Cuma namazı ile başladı.
VATANDAŞLARLA BULUŞTU
Cuma namazının ardından cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Bakan Çiftçi'yi çok sayıda Konyalı ve kent protokolünden isim karşıladı. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Çiftçi'ye memleketinde yoğun ilgi gösterildi.
ESNAF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Namaz sonrası şehir merkezinde esnaf ziyareti yapan Çiftçi, iş yerlerini tek tek gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Bakan Çiftçi, vatandaşlarla da kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.
PROGRAMDA RESMİ VE SİYASİ ZİYARETLER VAR
Program kapsamında daha sonra Mevlana Türbesi'ni ziyaret etmesi planlanan Çiftçi, saat 15.00'te Konya Valiliği'ni ziyaret edecek. Saat 15.45'te ise Konya Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek belediye yetkilileriyle görüşecek.
Bakan Çiftçi'nin programında siyasi parti ziyaretleri de yer alıyor. Çiftçi, saat 16.30'da Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanlığı'nı, saat 17.15'te ise Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.
Yoğun programın son bölümünde ise Bakan Çiftçi, saat 18.55'te Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
