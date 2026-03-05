CHP ilçe başkanı darp edilip bıçaklandı! 4 gözaltı
İzmir’de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bir grup tarafından darp edilip bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Işık’ın hayatı tehlikesi bulunmazken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, bir grubun saldırısına uğradı. Işık, darbedilip, bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Işık, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mehmet Emin Işık'ın önceden tanıdığı H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) şüpheli olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
