Dışişleri Bakanı Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda bölgedeki son durumu değerlendirerek, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunu ele aldı.
Kaynak: AA
